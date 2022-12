EU-Außengrenzen löchrig wie Schweizer Käse

Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Es ist Faktum, die EU-Außengrenzen sind löchrig wie Schweizerkäse, offen wie ein Scheunentor. Allein die Tatsache, dass die EU seit 2015 nicht Willens und in der Lage war, den Außengrenzschutz dieser Gemeinschaft sicherzustellen, täglich tausende Menschen über die Türkei oder das Mittelmeer unkontrolliert in die EU strömen, von den einzelnen Mitgliedsstaaten schlicht durchgewunken werden und sich dann völlig ungehindert in jenem Land mit dem besten Sozialsystem festsetzen können, ist eine einzigartige Blamage für eine Institution, die für sich den Anspruch erhebt, das Leben der Millionen Menschen auf dem Kontinent zu regeln.

Schengen ist gescheitert, Schengen hat eben nie funktioniert. An den Grenzen haben wir die Zäune niedergerissen und die Polizei abgezogen, an jedem Weihnachtsmarkt stehen dafür zig Polizisten und Betonpoller werden wegen der Terrorgefahr hochgezogen. Die Grenzen haben sich nur in unseren Alltag verlagert, sehen heute anders aus und sollen uns inmitten unserer Städte und Dörfer von den Segnungen einer unkontrollierten Zuwanderung schützen.

Solange Regierungen wie Deutschland die NGO-Boote am Mittelmeer finanzieren, das Staatsbürgerschaftsrecht zugunsten der „Wir schaffen das“-Karawane aufweichen, eine regelrechte Einladung nach Europa aussprechen, hilft kein Zaun und kein Polizist. Solange eine österreichische Bundesregierung den Klimabonus an Asylwerber auszahlt, der Wiener Bürgermeister ganz ungeniert das Illegale legalisieren will, ist jeder Grenzschutz an der Außengrenze der EU sinnlos.

Die wahren Begünstiger dieses Asyltourismus sitzen eben nicht in Bulgarien oder Rumänien, sondern im Berliner und Wiener Kanzleramt. Es sind jene, die aus Gründen der überbordenden Toleranz, des gutmenschlichen Eiferertums und des von der Wirtschaft gewünschten Wachstums mit aller Vehemenz daran arbeiten, dass unsere Gesellschaft gezielt unterwandert wird. Wir selbst sind für das Scheitern von Schengen verantwortlich!