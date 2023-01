Achtung, Reichelt! Julian Reichelt spricht das aus, was Menschen wirklich bewegt, ohne auf all das hineinzufallen, was Politiker uns erzählen, um ihre Agenda durchzusetzen.

Der Messer-Mord an zwei Jugendlichen (17, 19) in Brokstedt erschüttert Deutschland: Ein staatenloser Palästinenser, hatte in einem Regionalzug willkürlich auf Passagiere eingestochen. Die Tat eines Islamisten oder doch der nächste psychisch-gestörte Einzeltäter? Ganz schön viele inzwischen ... Deutschland in einem Satz: Du steigst lebend in einen Regional-Express und wirst tot wieder rausgetragen.