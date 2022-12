Benedikts letzter Weg

Polit-Blogger und de24live-Kolumnist erzählt von seinen Begegnungen mit Papst Benedikt XVI.

„Ja, das soll vorgekommen sein“, quittierte mit einem Schmunzeln der damals mächtige Präfekt der Glaubenskongregation und Dekan des Kardinalskollegiums Joseph Ratzinger meine Antwort auf seine Frage, ob denn ich auch Geistlicher sei. „Nein, Eminenz, ich bin kein Geistlicher. Aber mein Ururgroßvater war Pfarrer“, ließ ich keinen Zweifel daran, dass ich eben der Nachkomme eines besonders aufgeweckten, mehr oder weniger außerzölibatär lebenden Landpfarrers bin. Als ich Joseph Ratzinger erstmals in Wien begegnete war er von der körperlichen Statur her nicht angsteinflößend, aber sein Ruf als „Panzerkardinal“, der ganz in der Tradition der Inquisition die Lehre der Kirche verteidigte, ging ihm voraus. Seine rote Kardinalsrobe war tatsächlich ein beeindruckender Panzer, verbarg sich doch dahinter ein bescheidener Mensch mit wachem Geist und feinem Humor.

Unsere zweite Begegnung war einige Zeit später in Mariazell. Er war bereits Papst, Nachfolger des Apostelfürsten Petrus und ich einer der Messbesucher, die im Schneeregen auf die Ankunft des hohen Gastes aus Rom warteten. Und dann kam er, zog ein am Vorplatz der Basilika. Er segnete mich im Vorbeigehen. Fast schüchtern blickte er unter seiner Mitra heraus. Gar nicht so selbstbewusst, wie man sich einen Stellvertreter Christi auf Erden vorstellen würde. Es schien so, dass ihm das Petrusamt doch noch fremd war. In seiner ersten Audienz nach seiner Papstwahl sprach er auch davon, dass ihm die Verkündung des Wahlergebnisses wie ein Fallbeil vorkam.

Die dritte Begegnung erlebte ich in Rom, am Petersplatz. Als er unter den Klängen der machtvollen Toccata von Bach in seinem weißen Papamobil die Menge segnete, seine Ansprache hielt und dann eben einige Auserwählte in der prima fila („erste Reihe“) zum Baciamano („Handkuss“) empfing. Da war er bereits routiniert. Und man erkannte, dass ihm diese Verantwortung trotz aller Last ein wenig Freude machte. Denn der Petersplatz war bestens gefüllt, mit Pilgern die ihn, den brillanten Theologen, hören wollten. Es folgten viele Messen, denen ich im Petersdom traditionell zu Ostern beiwohnen durfte.

© de24live ×

Als Konzilstheologe, als intellektueller Denker ist er längst zu einem Kirchenvater geworden. Mit seinem seit Jahrhunderten einzigartigen Rücktritt vom Papstamt hat er tatsächlich Geschichte geschrieben. Generationen nach uns werden diesen wachen Geist am Stuhl Petri erst zu schätzen wissen. Er wurde oft verkannt, oft missverstanden. Dabei galt sein einziges Wirken dem Glauben, der Verteidigung der Wahrheit. Zumindest jener Wahrheit, die für ihn und das Christentum maßgeblich ist. Dadurch war er eine Projektionsfläche für die Gegner einer Wertehaltung, wie sie die Kirche zu erfüllen hat. Er war kein lächelnder Landpfarrer wie Johannes XXIII und kein charismatischer Mystiker wie Johannes Paul II. Er war der Intellektuelle am Stuhl Petri, der Denker, der Lehrer, der Vater. Benedikt XVI. ist ein wahrer, bescheidener und demütiger Arbeiter im Weingarten seines Herren. Nun geht er seinen letzten Weg. Und die Welt begleitet ihn im Gebet.