Der Krieg als billiger Vorwand für die Grüne Gas-Agenda

Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Der Gaspreis fällt, auf den Tiefststand. Nur in Deutschlands Haushalten, da ist er ungebrochen hoch. Da wird weiter kassiert, da wird der letzte Cent aus den Taschen gekitzelt. Die Gaspreise bleiben oben, wie das Heizöl, angetrieben durch eine grüne RegierungsmannInnenschaft, die im Windschatten des Kriegs in der Ukraine und den internationalen Verwerfungen auf den Energiemärkten ihre große Chance sieht, den einzelnen Haushalten das Heizen mit fossilen Energieträgern abzugewöhnen.

Der Krieg trifft sich gut als billiger Vorwand, die Sanktionen ebenso und erst das Leck bei Nord Stream – all das dient dazu, den großen Umbau der Gesellschaft in eine neue grüne, glückliche Zukunft mit willfährigen Schlafschafen voranzutreiben. Denn die Ökofaschisten, die Bevormundungs- und Verbotspolitiker haben endlich den Hebel entdeckt, wie man jeden einzelnen Haushalt in die neue grüne Energieplanwirtschaft zwingt.

Die Menschen werden auf Knien rutschen und betteln und den Habecks und Baerbocks die Solarpanele aus den Händen reißen, sich die Photovoltaikanlagen wünschen, jeden Zentimeter Boden mit einem Windrad verzieren. Man treibt den Preis für die herkömmlichen Energieformen künstlich in die Höhe, zerstört den Wohlstand, schiebt alles auf den Krieg, macht Gas und Öl unleistbar und siehe da: Die Menschen nehmen freiwillig die teure, grüne Energie.

In der Hoffnung, wirtschaftlich zu überleben, nicht zu erfrieren. Und wenn schon in der Ukraine ein paar Menschen sterben, sind sie wenigstens nicht umsonst gestorben, wenn mit der schwedischen Aspergerapokalpyse Ideologie von einer glühenden Zukunft erneuerbarer Energie, über die Hintertüre mittels kollektiven Betrug eingeführt wird. Und dazu passt auch wie die Faust aufs Auge das Verbot von Öl- und Gasheizung.

Die wenigen renitenten und kritischen Bürger, die diesen Betrug durchschauen, werden zwangsweise in ein neues Stromzeitalter gedrängt, wo der Strom aus der Steckdose kommt und über dessen Gewinnung der Mantel des Schweigens gehüllt wird. Gas und Ölheizungen werden verboten. Von Amts wegen. Denn der Staat meint es ja nur gut. Vor allem die GrünInnen, die mit der Freiheit des Einzelnen auf Kriegsfuß stehen.