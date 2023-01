Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Sie kommt nach Deutschland, endlich. Der grüne Teppich wird ausgerollt, die Menschheit hat darauf voller Hoffnung gewartet. Die kreischende Predigerin des Weltuntergangs, das erratische Wesen aus Schweden lässt sich herab, um zu ihren Aposteln zu sprechen.

Als ob Baerbock nicht ohnedies als eigener Untergang für sich reichen würde, der Deutsche mit Scholz und Habeck ohnedies nicht genug gestraft wäre und das Land schnurstracks in die Deindustrialisierung schlittert, bekommen die Klimaterroristen, die pragmatisierten Asphaltkleisterer, die Uhu schnüffelnden Quälgeister nun mentale Unterstützung durch die schwedische Aspergerapokalypse, das goldene Kalb des 21. Jahrhunderts.

Greta Thunberg reist an, wird als Berührungsreliquie des Klimarmageddon von den Ihren empfangen, bejubelt, beklatscht, verehrt, geküsst. Und sie muss ihrerseits der ungewaschenen Rastalockenfraktion Kraft geben. Denn der gewaltbereite Kampf gegen die Exekutive verlangt Energie. Molotow-Cocktails werfen verlangt schon Einiges ab.

Der kriminelle Widerstand zehrt, verlangt eben seinen physischen wie psychischen Tribut. Wobei Letzterer ohnedies endgültig erschöpft ist. Und ein paar gestotterte Worte von der blondzöpfigen Ersatzgöttin des Zeitgeistes müssen reichen, damit die als Bewegung titulierte Minderheit der Vandalisten ihren einsamen Kampf gegen Windmühlen fortsetzen. Braunkohle ist klimaschädlich, kommen sie nun zur Erkenntnis. Nachdem sie auch Atomkraft als klimaschädlich qualifizierten.

Nachdem sie Wasserkraftwerke ablehnen, wegen der seltenen Froschpopulation warats. Ja, für diese degenerierte Generation kommt der Strom rein aus den Steckdosen. Gaskraft wird ebenso abgelehnt, denn das hilft ja nur Onkel Wladimir. Luft und Liebe soll es richten, Hauptsache der Wind kommt nicht aus dem Osten und die Sonne geht dort nicht auf. Auch das ist klimaschädlich, weil politisch inkorrekt. Wie eben das Gas. Übrigens Windkraft stört den Landschaftsschutz und irgendein Vogel könnte faschiert werden.

Nun sitzen sie dann in Lützerath und überlegen, wie sie die Welt retten. Am Besten, indem man Menschen ihrer freien Selbstbestimmung beraubt, sie direkt in die Bevormundung und damit in die gute alte Planwirtschaft führt. In dem man Menschen unter dem Motto des Klimaschutzes versklavt, ihnen diktiert wie sie zu leben, zu essen, zu reisen haben.

Und das erklären uns 20-jährige Einzeller, die den Atomstrom für ihre IPads und IPhones dann doch gerne annehmen, wenn keiner zusieht. Die ihre Netflix-Serien im TV stundenlang genießen, während die Energie aus dem Braunkohlekraftwerk nur so fließt. Die Dummheit der Menschheit ist grenzenlos, die Heuchelei ebenso.