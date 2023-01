Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Money makes the world go round. Onkel Wladimirs Geldspeicher ist prall gefüllt wie nie, Putin badet im Rubel. Vielmehr in unseren Euros. Im zehnten Monat der erfolgreichsten, besten, genialsten, schlauesten, nachhaltigsten, intelligentesten, schönsten, wirksamsten Sanktionen des Oberkommandos der Brüsseler Idioten feiert der Kremlchef den unfassbaren Gewinn von 34 Milliarden Euro an Gas- und Öleinnahmen.

Denn erst die EU-Sanktionen von Frau Von der Leiden, Herrn Scholz und Herrn Nehammer, also unser Wirtschaftskrieg gegen Russland, haben dazu geführt, dass der einstig niedrige Gaspreis explodierte und Gas mittlerweile wie Gold gehandelt wird. Und auch das Ölgeschäft sprudelt, denn Onkel Wladimir verkauft sein Öl und Gas nach China, nach Indien, nach Pakistan, in die Türkei und wir in Europa kaufen dasselbe Öl und Gas von China, von Indien, von Pakistan, von der Türkei zum vierfachen Preis.

Und so wurde aus Russlands Gas ein Luxusgut, das sich der Kremlchef teuer über die Bande anderer Länder, an den Sanktionen vorbei von den Deppen der Welt, also uns, abkaufen ließ. Er feiert, er badet im Krimsekt, die Seinen fressen Kaviar.

Trotz aller Prophezeiungen ist die russische Wirtschaft noch immer nicht in den Knien, unsere schon. Denn während er auf Kosten der politischen Irrlichter Europas, also seiner wahren Agenten, so feiert, geht bei uns das Licht aus. In Deutschlands Städten muss ab 17 Uhr Energie gespart werden, denn es droht sonst der Blackout.

Der Appell an alle E-Auto Besitzer ergeht, ihre Batterien nicht mehr aufzuladen, sonst ist das Stromnetz im Eimer. Er hat 34 Milliarden Euro mehr an Energiegewinnen, uns geht die Energie und der Euro aus. Und jetzt stellt sich die Frage, wem die EU-Sanktionen gedient haben.

Haben wir ein Menschenleben in der Ukraine gerettet? Nein! Haben wir einen Kriegstag verkürzt? Nein! Haben wir ein Haus vor der Bombardierung gerettet? Nein! Löst man mit noch mehr Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet den Konflikt? Nein! Verzeichnet Europa die höchste Inflation seit dem II. Weltkrieg? Ja! Haben wir in Europa die höchsten Gas und Ölpreise in unseren Haushalten zu verzeichnen? Ja! Zahlen wir den Preis für einen Krieg, der nicht unserer ist? Ja! Werden wir von den größten Idioten auf dem Planeten regiert? Ja, natürlich!