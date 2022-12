Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Wir bilden uns das nur alles ein. Wir jammern auf hohem Niveau. Anderen ist es viel schlechter gegangen.

Die Teuerung ist eine Erfindung der üblen Rechten. Die gestiegenen Energiepreise eine hinterlistige Lüge von elenden Populisten.

Die Inflation nur ein phantasiereiches Hirngespinst üblicher Querulanten. Die bald unleistbaren Lebensmittelpreise sind reine Spekulation der gierigen Konzerne, auch wenns ein Greisler ist.

Der Wirtschaft geht’s doch so gut wie nie, alle sind glücklich. Der Konsument verfügt über so viel, wie noch nie. Die Börsen jubeln doch, eine Rezession ist nicht in Sicht. Das Gefasel von Kriegswirtschaft ein Wunschtraum, doch nur ein sehnsüchtiger Wunschtraum der geifernden Opposition.

Das sind die abgehobenen Antworten einer politischen Elite, die ja damit gleichsam beweist, dass sie von den Lebensrealitäten der Menschen keinen blassen Schimmer mehr hat, oder vielleicht nie hatte.

Das sind Prognosen eines Establishments, das in seinen gut geheizten Tintenburgen hockt, sich auf Steuerzahlerskosten durchfüttern lässt und ein leistungsfreies, parasitäres Susi-Sorglos Leben genießt. Große Töne spuckt, am Sessel klebt und nichts wertvolles zum Erhalt einer friedlichen Gesellschaft beizutragen hat.

Allein die Tatsache, dass zur Stunde Menschen über den Stromrechnungen grübeln, nicht wissen, wie sie den vierfachen Preis zahlen sollen, scheint die Regierung und ihre Handlanger nicht zu tangieren.

Allein die Tatsache, dass sich Menschen in einem Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhunderts überlegen, ob sie Heizölrechnungen zahlen oder Lebensmittel kaufen sollen, zeigt doch den desaströsen Zustand einer aus allen Fugen geratenen Politik.

Ist es das wert, den einsamen Krieg gegen Putin weiter zu führen und als manövrierfähige Masse das eigene Volk der Armut zu opfern? Haben Generationen von Menschen in Deutschland wirklich völlig sinnlos einen Wohlstand aufgebaut, damit ihn Scholz, Habeck, Baerbock und Lindner im Wahn binnen 10 Monaten zerstören?