Baerbocks feministische Außenpolitik - was ist das eigentlich?

Achtung, Reichelt! Julian Reichelt spricht das aus, was Menschen wirklich bewegt, ohne auf all das hineinzufallen, was Politiker uns erzählen, um ihre Agenda durchzusetzen.

Gemeinsam mit Eva Vlaardingerbroek stellt sich Julian Reichelt die wichtige Frage: Was ist eigentlich feministische Außenpolitik? Vlaardingerbroek sagt: „Das, was eure Frau Baerbock da eine feministische Außenpolitik nennt, ist eigentlich ANTI-Feministisch, weil sie ECHTE Probleme ignoriert.“ Sie sieht einen neuen Klassenkampf mit einem einen Feind: „Den weißen Mann.“