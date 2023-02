Achtung, Reichelt! Julian Reichelt spricht das aus, was Menschen wirklich bewegt, ohne auf all das hineinzufallen, was Politiker uns erzählen, um ihre Agenda durchzusetzen.

Die ARD vergleicht in einem pietätlosen Beitrag den Fleischkonsum mit Kinderpornographie. Das Argument ein einzelnes Fleischprodukt würde keinen Unterschied machen, gelte doch genauso für Kinderpornographie, zumindest laut ARD. Wir sehen das anders!