Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Und sie kleben weiter, ohne Unterlass. Deutschland entwickelt sich immer mehr zur offenen Psychiatrie. Die schwersten Fälle kleben auf der Regierungsbank, der Nachwuchs klebt auf den Straßen. Und führt wie moderne Don Quichotes einen verrückten Kampf gegen sich selbst, gegen den Wohlstand, gegen den sozialen Frieden, gegen unsere Art im 21. Jahrhundert in sozialer wie finanzieller Freiheit zu leben.



Jedes Mittel scheint recht, denn der Zweck heiligt die Mittel der Uhuschnüffler von der Rastalockenfraktion. Und so werden unschuldige Bürger täglich schikaniert, wird Vandalismus und Sachbeschädigung unter den Augen eines fast Verständnis aufbringenden Rechtsstaates toleriert. Es ist noch Luft nach oben und die Radikalisierung schreitet voran. War es am Beginn der Protest auf Straßen und Museen, werden nun den Bürgern die Autoreifen aufgestochen.



Denn der Zweck heiligt alle Mittel. Und wenn es der guten Sache dient, tut man den gelebten Terror als Bubenstreich ab. Die Demonstranten erfüllen ein höheres Ziel. Ihnen geht es um den Umbau der Gesellschaft, um die Transformation. Der Bürger soll in Zukunft von der Politik unter dem Eindruck des hysterisierten Klimawandels bevormundet, in ein neues planwirtschaftliches Konzept des einfachen Lebens gepresst werden. Der Wohlstand ist perdu, die ökonomische und finanzielle Freiheit ebenso. Der Staat erklärt in Zukunft den Menschen wie sie zu leben haben, was sie zu essen haben, wo sie zu arbeiten, wie sie zu reisen haben. Der Bürger wird durch die Schlagzeilen vom Untergang der Welt weichgeklopft.



Die Angst frisst den Wunsch nach Freiheit. Das ist das wahre Ziel jener Aktivisten, die sich vor eine ganz alte, in Deutschland bereits leidvoll gekannte Ideologie spannen lassen. Und Corona hat uns gezeigt, wie rasch die Bürger bereit sind, unter der abstrakten Angst ihre Freiheit willfährig aufzugeben. Denn die Obrigkeit hat immer recht. Auch ein alter deutscher Irrglaube.