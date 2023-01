Kinderschützer und Gewaltpräventionsberater Carsten Stahl über die Gewaltexzesse in der Silvesternacht.

In der Silvesternacht waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern und Raketen. Besonders schlimm waren die Ausschreitungen in Berlin. Und unsere Regierung? Im Explosions-Getöse spricht Verteidigungsministerin Lambrecht über den Krieg in der Ukraine und Gesundheitsminister Lauterbach will den Böller-Chaoten die Wohnung wegnehmen. Wie lange wollen wir diese Politiker noch im Amt lassen?