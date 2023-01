Eine furchtbare Tat unter Teenagern! Die Polizei ermittelt gegen einen 14-Jährigen wegen Totschlags. Er soll seinen Freund Jan N. (14) umgebracht haben! Am Mittwoch wurde die Leiche des Opfers in einer Tannenschonung in Blumenau gefunden.

Dienstagabend gegen 18:30 Uhr hatte der Vater seinen Sohn als ermisst gemeldet. Er soll ihn zuvor mit dem Fahrrad gesucht haben. Ein Polizeihubschrauber sowie Beamte suchten das Umfeld ab. Außerdem wurde ein 14-jähriger Junge aus demselben Ort befragt. Mit ihm hatte sich Jan nach der Schule verabredet. Laut einem Polizeisprecher ergab sich im Zuge der Ermittlungen die Information, dass der Freund des Vermissten zugab, dass er den 14-Jährigen getötet und versteckt hat. Zunächst behauptete der Freund, dass die Leiche des zierlichen Jungen an der Bahnlinie im Luther Forst liegt. Die Polizei ließ die ICE-Strecke sperren, durchsuchte unterstützt von der Feuerwehr mit über 200 Kräften, Spürhunden und Drohne das Neun-Quadratkilometer-Waldstück, aber leider ohne Erfolg. © Marco Rauch/dpa × Weitere Befragungen führten die Ermittler kurz vor Mittag zum Brachgelände einer Gärtnerei. Dort wurden sie dann auch fündig. Jans Leiche lag versteckt in einer Art Grube zwischen Tannen, nur etwa 150 Meter vom Reihenhaus entfernt, in dem sein mutmaßlicher Killer wohnt. Das berichtete die "BILD" Der junge Täter wurde festgenommen. Er soll die Tat lange vorbereitet und sein Opfer dann mit einem Stein erschlagen haben. Heute soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Motiv ist noch unklar. Das Opfer soll noch am Abend vor seinem Verschwinden bei einem Pfadfindertreffen gewesen sein.