Bei einem Wohnungsbrand in Gütersloh ist ein 87 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Gütersloh. Sein Schlafzimmer in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stand am Freitag in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Der 87-jährige Bewohner wurde im Rahmen der Löscharbeiten tot im Bett liegend gefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer durch eine Lichtquelle im Bereich des Betts entstanden sein. Die Ermittlungen laufen.

Quelle: dpa