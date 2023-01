AfD fordert Nein zu polnischen Panzerlieferungen

Die AfD hat die Bundesregierung aufgefordert, eine Weitergabe von Kampfpanzern durch Polen an die Ukraine zu verhindern.

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müsse dies untersagen, sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla am Dienstag in einer Mitteilung. «Deutsche Panzer dürfen nicht durch die Ukraine rollen. Die Bundesregierung darf Deutschland nicht noch weiter in den Ukraine-Krieg hineinziehen.»

Zuvor war bekannt geworden, dass Polen die Bundesregierung um eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine gebeten hat. Nach dpa-Informationen lag der polnische Antrag der Bundesregierung am Dienstag bereits vor. Um in Deutschland hergestellte Panzer an andere Länder zu liefern, ist die Genehmigung Berlins erforderlich.





Quelle: dpa