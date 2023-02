Analyse: So linkslastig sind ARD und ZDF wirklich

Eine Analyse von Beiträgen in ''tagesschau'' und ''heute'' attestiert den öffentlich-rechtlichen Sendern eine linkpolitische Ausrichtung.

Das Forschungsinstitut Media Tenor wertete insgesamt 18.805 Beiträge in den TV-Nachrichten-Sendungen aus. Das Ergebnis: Bei SPD und Grünen gab es mehr positive als negative Beiträge. Bei den bürgerlichen Partein Union und FDP war es umgekehrt!

Ein Extrembeispiel war die Berichterstattung über CDU-Politiker Armin Laschet im Vergleich zur SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Beide gerieten als Ministerpräsidenten in den betroffenen Gebieten der Flutkatastrophe 2021 in die Kritik. Während Laschet über die zwei Jahre in 112 kritischen Beiträgen schlecht wegkam, gab es keinen einzigen Negativ-Beitrag über Dreyer, so die Analyse. Liegt das vielleicht daran dass die SPD-Frau zufälligerweise auch Chefin des ZDF-Verwaltungsrats ist?

Sender untermauert Studie mit linker Fake News

Der öffentliche-rechtliche Rundfunk reagiert mit einem Beitrag des "Deutschlandfunks" auf die Studie. Diese sei von der CDU in Auftrag gegeben worden und sei nicht objektiv und Stimmungsmache, behauptet ein Politik-Experte. Die Aussage entpuppt sich als "fake news", die Experte übrigens nicht unabhängig, sondern ein Grünen-Politiker. Der Sender muss sich weniger später entschuldigen.