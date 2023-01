Außenministerin Annalena Baerbock sorgt mit ihrer ''Kriegs-Erklärungen'' an Russland weiter für Wirbel.

Baerbock sorgte bei der jüngsten Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg für Aufregung. „Ich habe es bereits in den letzten Tagen mehrfach betont. Ja, wir müssen mehr tun, um die Ukraine zu verteidigen“, so die Grünen-Politikerin. “Wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“

Der kroatische Präsident Zoran Milanovic reagierte zynisch auf die Äußerung der Außenministerin. „Jetzt sagt der deutsche Außenminister, dass wir uns einig sein müssen, weil wir, ich zitiere, mit Russland im Krieg sind. Das habe ich nicht gewusst. Vielleicht ist Deutschland im Krieg mit Russland, aber dann, viel Glück, vielleicht geht es diesmal besser aus als vor 70 Jahren.“, sagte Milanovic.

Auch Russland reagiert

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, forderte am Freitag eine Erklärung des deutschen Botschafters in Moskau zu "widersprüchlichen" Aussagen aus Berlin.

Russland hat bereits vor Monaten den "kollektiven Westen" beschuldigt, einen Krieg gegen Russland zu führen. "Der kollektive Westen, der von einer Atommacht - den Vereinigten Staaten - angeführt wird, befindet sich im Krieg mit uns", erklärte der russische Außenminister Lawrow im Dezember.