Jetzt wird die Berlin-Wahl zum Thriller: Um 19 Uhr haben die Grünen in der neuesten Hochrechnung erstmals die SPD überholt. Die Grünen halten jetzt bei 18,8 %, die SPD nur mehr bei 18,5 %.

Das heißt: Franziska Giffey wäre als Bürgermeisterin wohl entmachtet - die Grüne Bettina Jarasch oder gar CDU-Mann Kai Wegner können jetzt den Führungs-Anspruch stellen.

Die Grünen wollen mit Bettina Jarasch die neue Berliner Bürgermeisterin stellen, wenn sie am Ende der Wahlnacht tatsächlich vor der SPD liegen.

Die SPD wiederum hofft, Franziska Giffey als Bürgermeisterin auch dann halten zu können, wenn sie auf Platz 3 zurück fällt. Denn die SPD könnte zu einer CDU/SPD-Koalition ohne Grüne und Linke wechseln, wenn die Grünen Franziska Giffey stürzen wollen. Das ist ein starkes Druckmittel, um die Grünen zum Verzicht auf den Bürgermeister-Job zu zwingen.

Eine grüne Bürgermeisterin würde Berlin zu einer völlig polarisierten Stadt machen - denn die grüne Verkehrs-, Sicherheits- und Ausländer-Politik werden in Berlin von 70 % abgelehnt.

In der Wählerbefragung finden tatsächlich 39 % der Berliner - also eine Mehrheit - eine rot-grün-rote Regierung am besten, nur 30 % sind für eine CDU-SPD-Regierung, gar nur 15 % für CDU-Grüne.