Das ist eine echte Sauerei: Während die meisten Bürger nicht wissen, wie sie ihr Leben finanzieren wollen, genehmigen sich unsere Abgeordneten im Bundestag jetzt eine satte Gehalts-Erhöhung.

Berlin. 350 Euro pro Monat - also 4.200 Euro im Jahr - bekommt jeder Bundestags-Abgeordnete in Zukunft mehr. In Summe acht das für jeden Abgeordneten künftig erstmals mehr als 10.000 Euro im Monat. Dazu kommt noch eine fette steuerfreie "Kostenpauschale" für alle "Spesen".

Jetzt regt sich bei den Bürgern Unmut und Protest. Tausende fordern: Die Abgeordneten sollen in diesem für alle Bürger so schwierigen Jahr auf ihre unverschämte Lohnerhöhung verzichten - und ihre Gage bei 10.000 Euro deckeln.