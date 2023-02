Faesers Flüchtlingsgipfel floppt – keine Ergebnisse

Partei-Ausschluss? Das steht im Schreiben von Maaßen an CDU-Parteispitze

Der CDU-Bundesvorstand wird am Montag über den Parteiausschuss von Hans-Georg Maaßen, entscheiden. Der frühere Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte ein Ultimatum zum Austritt verstreichen lassen und will sich mit einem Schreiben an die Parteispitze zu Wehr setzen.