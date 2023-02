Gerald Grosz spricht beim politischen Aschermittwoch der AfD

Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz wird beim traditionellen politischen Aschermittwoch der AfD im niederbayrischen Osterhofen auftreten.

Der frühere FPÖ/BZÖ-Politiker Gerald Grosz tritt am 22. Februar gemeinsam mit dem bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Stephan Protschka, dem hessischen AfD-Chef Andreas Lichert und der Niederbayern-Bezirksvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner auf.

"Ich habe keine Berührungsängste, auch zur AfD nicht", erklärte der ehemalige österreichische Bundespräsidentenkandidat gegenüber der "APA". Der Kontakt für den Auftritt sei am Rande des Begräbnisses des emeritierten Papstes Benedikt XVI. in Rom geknüpft worden.

Der politische Aschermittwoch hat in Bayern eine lange Tradition. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sich im niederbayerischen Vilshofen an diesem Tag die Bauern zum Viehmarkt getroffen. Längst ist der politische Aschermittwoch ein mediales Politspektakel, das keine Partei, die etwas auf sich hält, auslassen kann.