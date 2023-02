Höcke bittet Wagenknecht in die AfD: ''Kommen Sie zu uns!''

Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht aufgerufen, in die AfD einzutreten.

Am Theaterplatz in Dresden hat die AfD am Samstag zu einer Demo aufgerufen, an der mehrere hunderte Menschen teilnahmen, mit dabei auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Auch Pegida-Chef Lutz Bachmann gehörte zu den Organisatoren. Mit unter den Demonstranten war auch der ehemalige österreichische Vize-Kanzler, Heinz-Christian Strache.

In seiner Rede bat Björn Höcke Sahra Wagenknecht in die AfD einzutreten: "Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns", sagte er laut Medienberichten. Und weiter: "Sie werden mit dieser Partei niemals Ihre Vorstellungen von Friedenspolitik durchsetzen", erklärte Höcke demnach. "Vielleicht wächst der Mut".

Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer haben am Samstag zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. Die Teilnehmer forderten Verhandlungen mit Russland statt weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Demonstration stand unter dem Motto «Aufstand für Frieden» und schließt an eine gemeinsame Initiative Wagenknechts und Schwarzers an.

Sahra Wagenknecht wird in der Linken vorgehalten, sich nicht eindeutig gegen Rechts und die AfD abgegrenzt zu haben. Parteiübergreifend kritisieren Politiker die Initiative. Lob gab es hingegen von der AfD. Parteichef Tino Chrupalla hatte das Manifest unterschrieben.