Lauterbach verspricht umfassenden Schutz für Kliniken

Kliniken am Limit: Kinder

so krank wie nie Wegen der Welle von Atemwegsinfekten bei Kindern müssen kleine Patienten derzeit teilweise länger als sonst auf einen Arzttermin warten. Der Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen schlägt Alarm: Die Kinderarztpraxen seien am Limit.