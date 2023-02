Nord-Stream-Enthüllung: AfD fordert Untersuchungsausschuss!

Die Alternative für Deutschland (AfD) fordert nach den Enthüllungen um den Nord-Stream-Anschlag jetzt einen Untersuchungsausschuss.

Die AfD-Fraktion im Bundestag schreibt auf Twitter: "Sind die USA verantwortlich? Dem Verdacht des Pulitzer-Preisträgers Seymour Hersh muss unbedingt nachgegangen werden." Der Bundestag habe ein Recht zu erfahren, welche Kenntnisse die Bundesregierung hat, erklärt Parteivorsitzender Tino Chrupalla.

Sind die USA verantwortlich? Dem Verdacht des Pulitzer-Preisträgers Seymour Hersh muss unbedingt nachgegangen werden. Der #Bundestag hat ein Recht zu erfahren, welche Kenntnisse die Bundesregierung hat. @Tino_Chrupalla zum Anschlag auf #Nordstream. ???? https://t.co/NoYCPAp8AR pic.twitter.com/2wox35Mktp — AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag ???????? (@AfDimBundestag) February 9, 2023

Seymour Hersh, ein anerkannter Investigativ-Journalist, der bereits den Pulitzer-Preis gewonnen hat, veröffentlichte seinen Bericht zu den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines. Sein Fazit: Die USA steckten dahinter. In einer geheimen CIA-Operation in Zusammenarbeit mit Norwegen soll man die Minen mit US-Tiefseetauchern an den Gaspipelines angebracht haben.

Das US-Präsidialamt hatte den Bericht am Mittwoch zurückgewiesen: "Das ist gänzlich falsch und reine Fiktion", sagte eine Sprecherin des Sicherheitsrats im Weißen Haus. Der Kreml forderte unterdessen internationale Ermittlungen. Die Enthüllungen sollten Basis für Untersuchungen werden, sagte der Vorsitzende der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, am Donnerstag.