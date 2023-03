"Scholz ist ein Lügner oder Dummkopf"-meint Jan van Aken

Bei TV-Kolumne „Anne Will äußert sich der Linke-Politiker Jan van Aken: „Dieser Satz von Olaf Scholz ist totaler Quatsch!“

Ein sehr sperriges Thema hat sich Anne Will für diesen Sonntag ausgesucht. „Mit der Waffe an der Schläfe“, da muss man schon einmal Luft holen zwischendurch, doch es geht weiter, „sind Friedensverhandlungen mit Putin derzeit möglich?“ So lang die Frage ist, so kurz wäre die Antwort. Sie lautet, sehr einsilbig: Nein. So hat es erst zwei Tage zuvor der Verteidigungsminister der Ukraine sehr deutlich formuliert.

Damit der ARD-Sonntagstalk seine 60 Minuten füllt, hat Anne Will den Linke-Politiker Jan van Aken eingeladen. Der spricht vom „Tunnelblick aufs Schlachtfeld“.

Scholz ist Lügner oder Dummkopf

Er schimpft den Bundeskanzler als Lügner oder Dummkopf: „Man muss nicht alles glauben, was der Olaf Scholz sagt.“ Und so geht es Satz um Satz weiter: „Dieser Satz von Olaf Scholz ist totaler Quatsch!“ Damit bezieht sich van Aken auf Scholz' Aussage in seiner Bundestagsrede „mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln“. Jede Friedensverhandlung sei mir der Waffe an der Schläfe, so der Linken-Politiker.