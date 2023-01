Scholz ''zutiefst'' erschüttert nach Attentat in Jerusalem

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich erschüttert über den Anschlag auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten gezeigt

Berlin. "Die Nachrichten über die schrecklichen Attentate in Jerusalem erschüttern mich zutiefst", so Scholz am Samstag auf Twitter. "Es hat Tote und Verletzte im Herzen Israels gegeben. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien - Deutschland steht an Israels Seite."

Das Auswärtige Amt hat sich nach dem Anschlag auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten besorgt über eine mögliche weitere Eskalation des Konflikts gezeigt. "Die Spirale der Gewalt, die in diesem Jahr bereits zu viele Opfer auf beiden Seiten gefordert hat, darf sich nicht weiterdrehen", sagte eine Sprecherin am Samstag laut einer Mitteilung in Berlin. "Mehr denn je bedarf es der Zusammenarbeit und des Dialogs zwischen Israel und den palästinensischen Behörden, um dem Terror den Boden zu entziehen." Ein Angreifer hatte am Abend des internationalen Holocaust-Gedenktags das Feuer auf Menschen eröffnet, die nach dem Schabbat-Gebet gerade eine Synagoge verließen.

Nach dem tödlichen Terroranschlag nahe einer Synagoge in Ost-Jerusalem hat am Samstag ein 13-Jähriger laut Polizei einen weiteren Angriff in der Stadt verübt. Der Junge habe zwei Menschen im Stadtteil Silwan durch Schüsse verletzt, hieß es. Es bestehe Terror-Verdacht. Bewaffnete Passanten hätten auf den Jungen geschossen, so die Polizei. Medien berichteten, er sei Palästinenser.





