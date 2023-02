So viele abgeschobene Flüchtlinge schafften es zurück ins Land

Erst in der jüngeren Vergangenheit sorgte der Fall Bahram S. (24) für Aufruhr. Er wurde nach mehreren Strafdelikten, teils schweren, abgeschoben, schaffte es aber dennoch wieder zurück ins Land. Dabei scheint dies kein Einzelfall zu sein.

Bahram S., damals 16 Jahre, kam 2015 nach Deutschland. Zwei Jahre später verging er sich an einer Schülerin (16) in München. Er wurde zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt und schließlich 2019 abgeschoben. Dennoch wurde er erst kürzlich von Polizisten aufgegriffen, nachdem er in Deutschland in einem ICE ohne gültigem Ticket gefahren war. DE24LIVE berichtete.

Jetzt ist bekannt, dass solche Fälle nicht selten vorkommen. Wie eine Anfrage der "Bild"-Zeitung bei der Bundespolizei ergab, wurden zwischen 2020 und 2022 6495 Flüchtlinge gefasst, welche sich trotz Einreise- und Aufenthaltsverbot im Land aufhielten. Die ausgewerteten Jahre zeigen eine klare Tendenz. 2020 waren es 1614 Fälle, 2021 bereits 2074 und 2022 gab es 2807 solcher Aufgriffe. Sollte es dieses Jahr auch so weitergehen - allein im Januar gab es erneut 184 Fälle - würden sich die Zahlen binnen drei Jahren verdoppeln.