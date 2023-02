Tagesschau: ARD schweigt zu Enthüllungen über Nord-Stream-Anschlag

Ein aktueller Bericht des US-Starjournalisten Seymour Hersh legt nahe, dass die USA für die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines verantwortlich waren. Die ARD-Tagesschau ignoriert diese Enthüllungen.

Die Bombe ist geplatzt. Seymour Hersh, ein anerkannter Investigativ-Journalist, der bereits den Pulitzer-Preis gewonnen hat, veröffentlichte seinen Bericht zu den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines. Sein Fazit: Die USA steckten dahinter. In einer geheimen CIA-Operation in Zusammenarbeit mit Norwegen soll man die Minen mit US-Tiefseetauchern an den Gaspipelines angebracht haben. Anschließend soll sie mit einer Fernsteuerung gezündet worden sein. DE24LIVE berichtete.

Doch anstatt sich mit dem brisanten Thema auseinanderzusetzen, berichtet die Tagesschau lieber über US-Präsident Bidens Rede zur Lage der Nation. Auch wenn Hersh zuletzt wiederholt in der Kritik stand, da ihm manche Beobachter immer mehr der Verschwörungs-Szene zuordnen, sind die Behauptungen des US-Journalisten keineswegs vernachlässigbar.