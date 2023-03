Ungereimtheiten in Lauterbachs Lebenslauf aufgedeckt

SPD-Politiker Karl Lauterbach gerät erneut in die Schlagzeilen. Nachdem er wegen seiner umstrittenen Corona-Politik bereits seit langem in der Kritik steht, werden nun Vorwürfe laut, dass er falsche Angaben in seinem Lebenslauf gemacht haben soll.

