Verbrenner-Veto der Deutschen: Lindner kämpft gegen Verbot

Scholz machte Biden Druck: Jetzt liefern die USA 'nutzlose' Abrams-Panzer

Noch vor einigen Wochen war nicht so klar, ob Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefern würde - Bundeskanzler Scholz gab sich zögerlich. Mittlerweile steht fest: Deutschland schickt Leopard-Panzer. Doch was lief hinter den Kulissen in Verhandlungen mit den USA?