Neun Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Erzgebirgskreis sind neun Menschen verletzt worden, davon einer schwer.

Großrückerswalde. den Leichtverletzten sei auch ein einjähriges Kind, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag. Zuvor war ein 18 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend in Großrückerswalde im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Die Ursache sei nach ersten Erkenntnissen ein Fehler beim Überholen.

Rettungskräfte brachten die Verletzten nach dem Unfall in Kliniken. Weitere Einzelheiten wie der genaue Unfallhergang und das Alter der Verletzten waren zunächst unklar. Gegen den 18-Jährigen wird den Angaben zufolge wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.





