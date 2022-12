1. Foto von Neuer vor Weihnachtsbaum

Der verletzte Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat Weihnachtsgrüße an seine Fans geschickt.

"Frohe Weihnachten an alle! Genießt die Zeit mit eurer Familie und euren Freunden", schrieb der Kapitän des FC Bayern München auf Instagram zu einem Foto. Auf dem steht der 36-Jährige an Krücken und in einem weißen Anzug vor einem geschmückten Weihnachtsbaum.

Es ist sein erst zweiter Post auf Instagram nach seinem Ski-Unfall vor zwei Wochen, nachdem er kurz nach der Operation aus dem Krankenhaus ein Bild gepostet hatte.

Neuer hatte sich bei einer Skitour den rechten Unterschenkel gebrochen und fehlt dem deutschen Fußball-Rekordmeister für den Rest der Saison.