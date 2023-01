Drei Filme, drei Oscar-Nominierungen, davon einen Sieg als Bester Regisseur: Mit „Whiplash“, „La La Land“ und „Aufbruch zum Mond“ hat Damien Chazelle in den vergangenen acht Jahren seinen Ruf als Hollywood-Wunderkind zementiert und sich zu einem der spannendsten und gefragtesten Regisseure entwickelt.

Nun steht der neue Film des 37-Jährigen in den Startlöchern, doch womöglich steht uns hier Chazelles erster Fehlschlag ins Haus. Die ersten Reaktionen zu „Babylon - Im Rausch der Ekstase“ mit Brad Pitt und Margot Robbie sind jedenfalls mehr als gespalten.

Die Geschichte des Kinos ist ein ständiger Wandel und die Technik entwickelt sich immer weiter. Manny Torres (gespielt von Diego Calva), ein ehrgeiziger Schauspieler und Sohn mexikanischer Einwanderer, erlebt diesen Fortschritt hinter den Kulissen der Traumfabrik mit eigenen Augen. Doch es bahnt sich eine tiefe Krise für etablierte Stars wie Jack Conrad (gespielt von Brad Pitt) oder aufstrebende Sternchen wie Nellie LaRoy (gespielt von Margot Robbie) an, denn der Tonfilm steht vor der Tür.

Die größten Stars der Branche müssen um ihre Karriere fürchten, während Jazz, opulente Partys, Sex, Drogen und Alkohol Hollywood immer noch immer fest im Griff haben. Die Epoche, in der das Kino das Sprechen erlernt hat, ist für viele SchauspielerInnen eine Zeit des Abschieds. Vor allem, wenn es mit dem Geld knapp wird, können es auch Publikumsmagneten wie Nellie LaRoy nicht vermeiden, sich mit fadenscheinigen Gestalten einzulassen – und plötzlich geht es nicht nur vor der Kamera um Leben und Tod.

Es gibt einerseits natürlich eine Menge Stimmen von der Premiere, welche das im Hollywood der 1920er-Jahre angesiedelte 188-Minuten-Epos (drei Stunden und acht Minuten!) in höchsten Tönen loben – etwa Jazz Tangcay vom US-Branchenmagazin Variety, die den Film als „extravagant, dekadent und insgesamt absolut köstlich“ und eine „Liebeserklärung an das Filmemachen“ beschreibt:

Extravagant, decadent and all together delightfully delicious. @babylonmovie is phenomenal filmmaking . This is Damien Chazelle’s love letter to movie making, and Margot Robbie’s best performance to date. The score is outstanding. pic.twitter.com/86zpBANE8D

Allerdings gibt es daneben auch einige Stimmen, die neben Lob auch deutliche Kritik äußern. Clayton Davis von Variety etwa schreibt, dass die erste Hälfte dieses „hochexplosiven, Kokain-artigen Trips“ großartig sei, was impliziert, dass die zweite Hälfte ihm wohl nicht ganz so gut gefallen hat:

#Babylon feels like if someone read Damien Chazelle the story of Sodom and Gomorrah and then he said, "hold my beer!"

High octane, cocaine-inducing trip. First half is great. Likely the internet's new favorite movie of all-time. Margot Robbie and Justin Hurwitz are your stars. pic.twitter.com/aM3rru1so0