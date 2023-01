'Bares für Rares': Morddrohung gegen TV-Star

Ein aktueller Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Sendung "Bares für Rares" erzählt von Morddrohungen gegen einen der Händler.

Demnach hat David Suppes (34) Morddrohungen eines eifersüchtigen Freundes erhalten. Auslöser war, so wie er selbst auf dem "Bares für Rares" Instagram-Kanal berichtet, dass ihm eine Frau folgte. Deren Freund konfrontierte ihn daraufhin. „Und das ging dann wirklich so, sage ich mal, fast in Richtung Morddrohungen. Richtig heftig.“, so Suppes. Dabei kannte er die Frau nicht, geschweige denn wusste er, dass sie ihm folgt.

Des Weiteren erklärt er, das Problem gelöst zu haben, indem er dem eifersüchtigen Freund einfach nicht antwortete. Von den Instagram-Nutzern erhält er viel Zuspruch dafür, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. „Du hast alles richtig gemacht. Die sollen ihre Beziehung mal schön überdenken“, heißt es in den Kommentaren. Oder aber auch: „Meistens beruhigt es sich von alleine, wenn man demjenigen keine Plattform bietet. Bekanntlich kann sich einer alleine nicht streiten.“