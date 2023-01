Bleich und gebrechlich - Lisa Marie Presley schon bei Golden Globes krank

Lisa Marie Presley erschien am Dienstag bei den Golden Globes unruhig – nur zwei Tage bevor sie im Alter von 54 Jahren starb.

Das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley lag laut USA New-Sendung TMZ am Donnerstag im künstlichen Koma und mit einem temporären Herzschrittmacher wurde sie am Leben gehalten.

„Priscilla Presley und die Familie Presley sind schockiert und am Boden zerstört über den tragischen Tod ihrer geliebten Lisa Marie“, heißt es in einer Erklärung gegenüber The Post von einem Vertreter der 77-jährigen Priscilla.

„Sie sind zutiefst dankbar für die Unterstützung, Liebe und Gebete aller und bitten um Privatsphäre in dieser sehr schwierigen Zeit.“

Am Dienstag wurde Lisa Marie gesehen, wie sie sich während eines Interviews mit Extra TV auf dem roten Teppich der Golden Globes auf ihren Freund, den 80-jährigen Talentmanager Jerry Schilling, stützte.