In Folge 4 von „Diese Ochsenknechts“ bei Sky äußerte Cheyenne Ochsenknecht, die Tochter des bekannten deutschen Schauspielers Uwe Ochsenknecht, ihre Meinung zu Fußballern und erklärte, dass man sie alle in die Tonne kloppen könne.

In der neuen Folge besucht Model und Schauspielerin Cheyenne ihren Partner Nino, der bei der Fleischverarbeitung in Dobl arbeitet. Ninos Freund Faruk ist beeindruckt von Ninos Arbeitseifer und bemerkt, dass er alles alleine macht, ohne Unterstützung. Cheyenne hält Faruks Kommentar für unangemessen und erinnert ihn daran, dass sie die Mutter seines Kindes ist und die Verantwortung für den Haushalt und die Familie auf ihr lastet. Obwohl sie zugibt, dass sie manchmal faul ist, sitzt sie nicht ständig untätig herum und schaut zu, was Nino tut. „Ich bin schon ein bisschen faul, das gebe ich zu. Aber saufaul, dass ich da die ganze Zeit sitze und ihm zuschaue, was er macht, das bin ich nicht.“

Weiter macht sich Nino jedoch Sorgen um die finanzielle Zukunft seiner Familie und betont, dass er als Familienvater sein Bestes tut. Er möchte Cheyenne ein gutes Leben bieten und befürchtet, dass seine berühmte Partnerin einen Profifußballer treffen könnte, mit dem sie durchbrennen und im Luxus leben könnte. Cheyenne lehnt jedoch ab und sagt, dass sie alle Fußballspieler ablehnt, da sie in der Regel sehr untreu sind. „Alle Fußballer kannste in die Tonne kloppen. Die sind so untreu bis zum Gehtnichtmehr.“