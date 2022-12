Nichts ist so fesselnd wie das Luxusleben der Familie Geissen. Deshalb kommt im Jänner die 21. Staffel ins Fernsehen und die verspricht viele aufregende Momente.

Der Sender RTL2 gibt bekannt, das die neuen Folgen am 2. Januar starten. Es wird auch schon einiges ausgeplaudert. Diese Staffel gehen die Geissens nach London. Sie wollen sich in den Kreisen der Royals wiederfinden. Aber eher wird wohl Augenmerk auf die zwei, nun volljährigen, Mädchen gelegt, die das Londoner Nachtleben unsicher machen. Davina und Shania, it's Party Time.

Hatte Davina eine Schönheits-OP?

Im Netz brodelt es. Viele vermuten, nach den neusten Instagram Bilder des Geissen Sprösslings, dass sie sich einer Beauty-OP unterzogen hat. Dabei werden Stimmen laut, dass sie doch viel zu jung dafür ist.

Die Geissens ein Quoten-Hit?

Das wird man wohl im Januar sehen, aber Robert Geissen, Carmen Geissen und die Töchter Shania Geissen und Davina Geissen haben noch immer eine Menge Fans, die schon aufgeregt der neuen Staffel entgegenfiebern.