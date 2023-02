Erstes Foto von Paris Hiltons Baby 'Phoenix'

Paris Hilton im Babyglück. Den Namen des Kleinen verriet sie bereits, jetzt zeigt sie ihren Fans "Phoenix" zum ersten Mal.

Hilton und ihr Mann Carter Reum hatten im Januar bekannt gegeben, dass sie per Leihmutterschaft Eltern geworden sind. Mit dem Kind fühle ihr Leben sich so komplett an, schwärmt Hilton nun: "Ich liebe dieses Baby einfach so sehr."

Auf Instagram teilte sie jetzt auch einen ersten Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Ehemann und Baby zeigt. Dazu schreibt sie: „Baby Phoenix. Unsere ganze Welt.", und fügt ein Herzsymbol an.