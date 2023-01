Bei der Verleihung des "Joy Award 2023" in Riad glänzte das Model und Ronaldo-Verlobte Georgina Rodriguez in einem dunkelblauen Abendkleid.

Selbst das Debüt von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo mit seinem neuen Verein Al-Nassr bei der größten Gala der Unterhaltungsbranche in der arabischen Welt konnte Georginas Auftritt nicht das Wasser reichen. Als Ergänzung zu ihrem Kleid trug sie sogar einen Schleier, der wahrscheinlich an das Kopftuch erinnern sollte, das Frauen in Saudi-Arabien traditionell tragen.

Georgina glänzte förmlich in ihrem dunkelblauen Kleid und trug eine funkelnde Halskette und große Ohrringe, die ihre Schönheit betonten und sie sogar noch atemberaubender aussehen ließen als ihr prominenter Verlobter.

Erfolgreicher Start für Ronaldo

Cristiano Ronaldo feierte ein erfolgreiches Debüt im Trikot von Al-Nassr, konnte aber beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Al-Ettifaq kein Tor erzielen. Sein Mannschaftskamerad Talisca erzielte den Siegtreffer und sorgte so für das Bestehen an der Tabellenspitze der Wüstenliga.