Harry und Meghan: Netflix veröffentlicht erste Folge

Die Streaming-Portal Netflix will am Donnerstag (9.01 Uhr MEZ) die ersten drei Folgen seiner mit Spannung erwarteten Doku-Serie "Harry & Meghan" veröffentlichen.

Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) erzählen darin, was sie zu ihrem Abgang aus dem britischen Königshaus vor knapp drei Jahren bewogen hat und wie sie diesen selbst erlebt haben. "Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?", fragt Meghan in einem Trailer für die insgesamt sechsteilige Doku-Serie in die Kamera, während Harry geheimnisvoll andeutet: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert."

Die zwei vorab veröffentlichten Trailer, in denen etliche Tränen fließen und vorwurfsvolle Andeutungen gemacht werden, haben im Vereinigten Königreich bereits für Wirbel gesorgt. Mehrere britische Boulevardmedien werteten sie als "Kriegserklärung" an den Palast.

Im vergangenen Jahr hatte das Paar schon in einem aufsehenerregenden Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey scharf ausgeteilt und dem Palast Rassismus und Mangel an Unterstützung vorgeworfen.

Nach der Veröffentlichung der Auftaktfolgen am 8. Dezember sollen die restlichen drei Folgen der Doku-Serie am 15. Dezember veröffentlicht werden.