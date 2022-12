René und Nicole haben sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" gefunden, nun sind sie Eltern ihres erstes Babys geworden.

Die Liebesgeschichte von René und Nicole geht weiter. Stolz teilte der frisch gebackene Papa am Sonntag sein Glück mit den Followern auf Instagram. "Es ist das schönste Gefühl, das ich je verspürt habe. Der Moment, als ich das erste Mal unsere kleine Lucia gehört und auf meiner Brust gespürt habe. Sie ist das schönste Mädchen, das ich jemals gesehen habe", schrieb der 30-Jährige unter ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem er sein Baby in den Armen hält .

Kein Statement von Mutter Nicole

Mutter Nicole blieb in den sozialen Netzwerken zunächst ungewöhnlich still, doch offenbar geht es der frischgebackenen Mutter gut. Kurz vor der Geburt hatte sie ihren Babybauch in Spitzen-Dessous gezeigt.

Nicole nahm an Staffel sechs von „Hochzeit auf den ersten Blick“ teil. Ihre Ehe mit David scheiterte jedoch. René sah man ein Jahr später in der Kuppelshow. Auch seine Beziehung zu Partnerin Daniela endete mit der Scheidung. Im November 2021 machten dann und René ihre Liebe öffentlich.