Jetzt eskaliert der DSDS-Zoff: Katja zeigt Chat mit Bohlen

Der DSDS-Zoff zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice hat wohl seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Angefangen hat alles damit, dass Dieter Bohlen im Casting von DSDS Kandidatin Jill Lange fragte, ob sie auch etwas Normales gemacht hätte, „oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

Der Durchnudel-Spruch war auf RTL+ vor der eigentlichen TV-Ausstrahlung zu sehen. In der war dann auch keine Spur mehr von dem Sager, RTL knickte nach einem riesigen Shitstorm ein und schnitt die entsprechende Szene aus der regulären Sendung raus.

Anschließend meldete sich auch Katja Krasavice zu Wort, veröffentlichte sogar einen Disstrack gegen Dieter Bohlen. Krasavice sitzt selbst in der Jury von DSDS, weswegen der Zoff besonders brisant ist. In Reaktion auf den Katja-Diss setzte sich Bohlen in eine Radiosendung und plauderte darauf los: „Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht. Die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors (...) Ich sitze da als Juror und RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch Scheiße finde, um da ein bisschen Krawall zu machen“, erklärte er dort, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

Doch damit nicht genug. Jetzt hat Katja ein rund fünf Minuten langes Video auf ihrem TikTok-Kanal hochgeladen, das es in sich hat. Der Pop-Titan behauptete in dem Radio-Sender unter anderem, er habe keinen privaten Kontakt zu Katja: „Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben."

In ihrem TikTok-Video beweist Katja nun genau das Gegenteil. Sie veröffentlicht Chat-Nachrichten, die sie und Bohlen ausgetauscht hätten. Demnach hatte er ihr sogar zuerst geschrieben. Und die Nummer, von wo hatte er die? Die hat sich der (noch?) DSDS-Juror laut Krasavice hinterrücks besorgt und nicht von ihr persönlich.

Am Ende kündigt sie auch noch an, weit mehr gegen den Kult-Juror in der Hand zu haben.