Katja stichelt gegen Bohlen mit heißer Album-Werbung

So heiß wurde es wohl noch nie in einer DSDS-Staffel. Nicht die Kandidaten zoffen sich, sondern die Jury und das heftig. Indes bewirbt die Protagonisten des Streites Katja Krasavice ein neues Album und stichelt damit gegen Bohlen.

Auch abseits des Juror-Pultes von DSDS wird es heiß. Katja Krasavice bewirbt auf Instagram ihr neues Album, welches im September erscheinen soll, und lässt dafür fast alle Hüllen fallen. Gemeinsam mit vier weiteren Models, die sich zur Gänze posieren, präsentiert sich Katja im knapper roter Unterwäsche. Ihre rechte Brust wäre völlig blank, wäre da nicht noch die Hand des Models ganz recht, die den Intimbereich abdeckt. Am Höschen zupft die DSDS-Jurorin selbst ein wenig, um ihre herzförmige Intimrasur präsentieren zu können.

Doch das ist gar nicht der wahre Skandal. Immerhin ist man diese Art der Freizügigkeit von Krasavice gewohnt. Es ist der Titel des Albums: „Ein Herz für Bitches". Will sie damit bewusst gegen Dieter Bohlen sticheln? Dieser löste einen Skandal in der aktuellen DSDS-Staffel aus, indem er die Kandidatin Jill Lange fragte, ob sie auch etwas Normales gemacht hätte. „Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“. Lange ist aus diversen Reality-Dating-Shows wie „Are You The One" oder „Ex on the Beach" bekannt.

"Bitches" sind bei Katja willkommen

Mit ihrem Album-Titel will Katja wohl vermitteln, dass "Bitches", also Schlampen, bei ihr willkommen sind - im Gegensatz zum Pop-Titan Bohlen. Frauen sollen selbst bestimmen können, so auch der Tenor in einem Video, welches Katja zu dem "Durchnudel"-Skandal veröffentlichte. Sie steht hinter Lange.

Doch für das angekündigte Album gibt es auch einiges an Kritik. „Feminismus heute = lasst uns alle Bitches sein. Aber dann rumheulen, wenn man euch vorwirft, nicht mehr zu können als euch durchnudeln zu lassen... Die Welt ist so kaputt.“, kommentiert ein Nutzer. Eine Frau meint dazu, Katja solle dann wenigstens nicht rumheulen, wenn jemand sexistische Sachen sage, so wie Dieter letztens.