London. Auf einem von der Royal Family auf Twitter veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der 74-Jährige zwei andere Senioren an den Händen hält und sich lachend zur Musik bewegt. Der Monarch besuchte das jüdische Gemeinschaftszentrum JW3 im Londoner Norden anlässlich des Lichterfestes Chanukka.

As the Jewish community prepares to celebrate Chanukah, The King today joined holocaust survivors for a reception at @JW3London - a community centre that acts as a hub for the arts, culture, social action and learning in North London. pic.twitter.com/clUDM7X2K3