Bald ist Neujahr und damit wird sich auch einiges ändern - auch für Paris Hilton. Sie hat auf TikTok eine Mega-Ankündigung mit ihren Fans geteilt.

In hautenger Kleidung und mit hohen Absätzen sieht man das It-Girl Paris Hilton (41) auf ihrem TikTok-Kanal vorbei an ihren luxuriösen Schlitten marschieren. Als Text im Video ist zu lesen: "Ich, wenn ich ein Geheimnis habe, welches das Internet zerreißen wird." Ein Datum für die große "Explosion" ihres Geheimnisses liefert sie auch gleich mit - 30.12, also einen Tag vor Silvester.

Was genau hinter der großen Ankündigung steckt, hat sie nicht verraten. Doch die Neugier der Fans lässt einige Spekulationen aufkeimen, wobei vor allem drei Möglichkeiten heiß diskutiert werden. Einige Internet-Nutzer vermuten, dass die Serie "The Simple Life", wo Hilton und ihre Freundin Nicole Richie das "normale" Leben ohne Luxus kennenlernen, einen Relaunch haben könnte. Die Serie erschien von 2003 bis 2007 und könnte im Jahr 2023 ihre Fortsetzung finden.

Die zweite Möglichkeit, die in Betracht gezogen wird, ist, dass Hilton neue Musik produziert hat und diese am 30. Dezember veröffentlichen wird. Den dritten Verdacht, den viele hegen, ist, Hilton sei schwanger und würde die Nachricht am Ende des Jahres mit ihren Followern teilen. Was am Ende wirklich dahinter steckt, bleibt jedoch abzuwarten.