Gerade erst ging die Darts-WM zu Ende, da sind Stars wie Michael van Gerwen oder Deutschland-Held Gabriel Clemens schon wieder auf der Bühne. Diesmal bei der Promi-Darts-WM. Oliver Pocher dürfte der Abend wohl in Erinnerung bleiben.

Prominenz fehlte bei der diesjährigen Darts-WM keineswegs. Mit dabei waren; Ex-Fußballstar Kevin Großkreutz (34), Komiker Bülent Ceylan (47), Moderator Matthias Killing (43), H-Blockx-Sänger Henning Wehland (51) und das Ehepaar Amira (30) und Oliver Pocher (44). Letzterer bekam ordentlich sein Fett weg.

© dpa/Henning Kaiser Der Moderator Oliver Pocher wirft bei der ProSieben Promi-Darts-WM 2023 einen Pfeil. ×

Denn: Schon beim Einlaufen im Maritim-Hotel am Düsseldorfer Flughafen wurde der 44-jährige Komiker Pocher ausgebuht. Von den insgesamt 1.500 Gästen gröllten laute Buh-Rufe durch den Saal, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Pocher hatte sich in Anlehnung an den legendären Dartsspieler Peter "Snakebite" Wright, welcher als Profi bei der Promi-Darts-WM teilnahm, einen Irokesen in den Farben der Deutschlandflagge machen lassen. Wright trat gemeinsam mit Pochers Ehefrau Amira an.

© dpa/Henning Kaiser Die Moderatori Amira Pocher in Aktion bei der ProSieben Promi-Darts-WM 2023 auf der Bühne. ×

Auch während den ersten Würfen von Oliver Pocher wurde laut gebuht. Ehefrau Amira, die zu dem Zeitpunkt bei Moderator Elmar Paulke saß, gefiel das ganz und gar nicht. „Jetzt hört doch mal auf zu buhen! Also wirklich, das ist so uncool. Ich verstehe das gar nicht. Der macht doch gar nichts!“, so Amira.

© dpa/Henning Kaiser Der Fußballer Kevin Großkreutz (r) und der Dartprofi Michael van Gerwen freuen sich bei der ProSieben Promi-Darts-WM 2023 über ihren Sieg. ×

Doch auch sportlich lief das Turnier für den Komiker nicht sonderlich gut. Ausgerechnet von Ehefrau Amira wurde er aus dem Turnier gekickt. Am Ende konnten sich Großkreutz und van Gerwen im Finale gegen Ceylan und Price durchsetzen. Für den niederländischen Darts-Profi van Gerwen war es bereits der dritte Titel bei der Promi-Darts-WM: 2017 mit Tim Wiese und 2020 mit Pascal Hens.