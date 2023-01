Ein kurioser Auftritt des "Terminator" Arnold Schwarzenegger sorgt beim 83. Hahnenkammrennen für reichlich Rätselraten.

Der gebürtige Österreicher Arnold Schwarzenegger ließ sich auch dieses Jahr die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt nicht entgehen. Doch der Auftritt des 75-Jährigen am Samstagmorgen lässt viele Fans auf Twitter rätseln.

Im Interview mit dem österreichischen Fernsehsender ORF wirkte er völlig neben der Spur. Auf Fragen des Moderators konnte er nur zögerlich antworten, und wenn er in seinem kultigen US-Steirischen Akzent antwortete, dann oft ohne Inhalt und an der Frage vorbei. Ein Twitter-User stellte sich die Frage, die vermutlich so manchen auf der Zunge lag.

Doch damit nicht genug. Auch dem Rennen, als er ein kurzes Gespräch mit Tagessieger Aleksander Aamodt Kilde führte, wirkte er nicht ganz bei sich. "Alles lauft gut", stellte Schwarzenegger nach einer Musterung des Ski-Asses fest. Anschließend holte der "Terminator" noch Ex-Ski-Star Lindsey Vonn ins Bild, um ein Selfie zu knipsen.