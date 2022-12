Dieter Bohlen kehrt zu DSDS zurück. Nun steht auch schon das Datum für sein Comeback fest.

Köln. Dieter-Bohlen-Fans sollten sich den 14. Januar 2023 im Kalender ankreuzen. An dem Abend um 20.15 Uhr kehrt der "Pop-Titan" in die Jury von "Deutschland sucht den Superstar" zurück. Das teilte RTL am Dienstag mit. Es ist die 20. und letzte Staffel von "DSDS".

RTL versprach das volle Paket: "Von sanften Tönen über gnadenlose Kritik bis hin zu Kultsprüchen, bei denen kein Auge trocken bleibt. Kurzum: Alles, was die DSDS-Fans lieben, bekommen sie wieder. Und zum Jubiläum auch den ein oder anderen Rückblick und ein Wiedersehen mit liebgewonnenen DSDS-Kultkandidaten." In der Jury sitzen neben Dieter Bohlen die Musikstars Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony.

© dpa/Henning Kaiser Der "Pop-Titan" kehrt zurück in die Jury ×

"DSDS" ist die langlebigste Castingshow in Deutschland und hatte beim Start im Jahr 2002 ein gewaltiges Publikum erreicht, das mit den Jahren allerdings immer kleiner wurde. "DSDS"-Urgestein Bohlen war dann in der 19. Staffel durch Florian Silbereisen ersetzt worden.

Quelle: dpa