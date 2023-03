Bayern mit 2:1-Zittersieg an die Tabellenspitze

Die Bayern sind wieder an der Spitze der Bundesliga-Tabelle zurück. In einem eher lahmen, aber spannenden Spiel besiegten die Bayern den VfB-Stuttgart knapp mit 2:1.

Die Münchner gingen schnell mit 1:0 in Führung, kamen dann aber gegen die aggressiv spielenden Stuttgarter immer mehr unter Druck. Erst mit einer genialen Kombination von Musiala und Müller, die Choupo-Moting vollendete, schafften die Bayern das 2:0 und sahen schon wie sichere Sieger aus.

Doch es kommt ganz anders: Die letzten 10 Minuten werden zum Thriller, Stuttgart verkürzt auf 1:2, hat in den letzten Minuten die Chance zum Ausgleich. Die Bayern siegen mit viel Glück.

Damit haben die Münchner von Dortmund wieder die Tabellenspitze zurückgeholt. Beide Teams haben 49 Punkte, die Bayern aber das klar bessere Torverhältnis.

Die Münchner müssen jetzt Mittwoch gegen Paris Saint Germain ihr 2:1 vom Hinspiel verteidigen - um in die nächste Champions League-Runde aufzusteigen. Heißt: Ein noch viel schwereres Spiel wartet...