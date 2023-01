Bayern-Sorge um Neuer: Ist alles viel schlimmer?

Bei den Bayern herrscht weiterhin Rätselraten wie es mit Manuel Neuer weitergeht und wer seinen Platz in der Rückrunde einnehmen wird.

Nach dem Beinbruch im Ski-Urlaub von Manuel Neuer (36) braucht der deutsche Rekordmeister weiterhin eine Lösung im Tor. Für die Rückrunde fällt der Torhüter auf jeden Fall aus. Wunschkandidat ist weiterhin Yan Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach, doch die Fohlen legen sich vorerst noch quer, wollen ihren Keeper nicht ziehen lassen.

Doch das ist noch lange nicht die einzige Ungewissheit rund um die Personalie Neuer, die den Bayern-Verantwortlichen Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Laut Insidern gibt es mittlerweile Zweifel, ob der bis dahin 37-Jährige das anvisierte Comeback im Sommer schafft. Weiters stellt sich aufgrund seines Alters auch die Frage, ob der Weltmeister-Torhüter von 2014 jemals wieder zu seiner alten Form zurückfinden kann. Denn die Verletzung dürfte Gerüchten zufolge schlimmer sein als bisher kommuniziert. Statt der Fraktur des rechten Unterschenkels soll es sich um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch handeln. Laut "Bild" wurde diese Information auf Nachfrage nicht dementiert.

Salihamidzic und Kahn müssen handeln

Angesichts dieser Neuigkkeiten stehen die Verantwortlichen noch mehr unter Druck. Mann sollte bis zum Ende der Transferzeit entschieden haben, ob es lediglich einen Ersatzmann bis zum Sommer benötigt, oder ob die Bayern sich gleich um ihren zukünftigen Einser-Tormann bemühen sollen.

Brisant ist, dass die Transferzeit bis zum 31. Jänner läuft, doch bereits in zehn Tagen steigt der Rückrundenstart in der Bundeslliga mit dem Kracher gegen RB Leipzig. Verlieren die Bayern, kämen die Bullen bis auf drei Punkte an die Münchner heran. Auch danach geht es Schlag auf Schlag. Das nächste Highlight wartet bereits am 14. Februar. Im Valentintags-Kracher der Champions League kommt es zum Mega-Duell mit Weltmeister Lionel Messi und Paris Saint-Germain. Bis dahin wird Klarheit herrschen, wer in Zukunft das Tor der Bayern hüten wird.