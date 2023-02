DFB-Pokal: Union schlägt Wolfsburg 2:1

Der 1. FC Union Berlin hat als zweite Mannschaft nach dem VfB Stuttgart das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die "Eisernen" rangen den VfL Wolfsburg nach Rückstand noch mit 2:1 nieder.

Union gewann am Dienstagabend gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 (1:1) und feierte damit den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel in diesem Jahr. Damit endete bei den Wolfsburgern der letzte Arbeitstag von Sportchef Jörg Schmadtke mit einer Niederlage.

Nach der frühen Gäste-Führung durch Luca Waldschmidt in der fünften Minute glich der ehemalige Wolfsburger Robin Knoche aus (12.). Das Siegtor erzielte Kevin Behrens (79.) vor 22 012 Fans im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei. In der Schlussphase verlor Union Niko Gießelmann (87.) nach Gelb-Roter Karte.